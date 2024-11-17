İtalya Fransa maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İtalya Fransa geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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İTALYA FRANSA MAÇ ÖZETİ

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İtalya Fransa maçı henüz sona ermedi. Özet yayınlandığında sayfamızda yer alacaktır.

İTALYA FRANSAMAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

İtalya Fransa maçı henüz sona ermedi.

İTALYA FRANSAMAÇI NE ZAMANDI?

22.45'te başlayacak İtalya Fransa maçı 17 Kasım Pazar günü oynanacak.

İTALYA FRANSAMAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

İtalya Fransa maçı canlı olarak EXXEN platformundan yayınlanıyor.