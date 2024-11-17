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İtalya Fransa maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İtalya Fransa geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

İtalya Fransa maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İtalya Fransa geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
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İtalya Fransa özet ve önemli dakikalar! Uluslar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İtalya Fransa maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler İtalya Fransa maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, İtalya Fransa maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? YouTube Uluslar Ligi maç özeti! İşte, İtalya Fransa özet videosu!

İtalya Fransa maç özeti! Uluslar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İtalya Fransa maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler İtalya Fransa maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, İtalya Fransa maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? YouTube Uluslar Ligi maç özeti! İşte, İtalya Fransa özet videosu!

İTALYA FRANSA MAÇ ÖZETİ

İtalya Fransa maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan İtalya Fransa özet bölümünde yer alan bilgilerden İtalya Fransa geniş özet ve önemli anlara ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

İtalya Fransa maçı henüz sona ermedi. Özet yayınlandığında sayfamızda yer alacaktır.

İTALYA FRANSAMAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

İtalya Fransa maçı henüz sona ermedi.

İTALYA FRANSAMAÇI NE ZAMANDI?

22.45'te başlayacak İtalya Fransa maçı 17 Kasım Pazar günü oynanacak.

İTALYA FRANSAMAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

İtalya Fransa maçı canlı olarak EXXEN platformundan yayınlanıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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