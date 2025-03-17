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İsviçreli bankacılık devi UBS altın tahminini değiştirdi

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İsviçre merkezli global finansal hizmetler bankası UBS, küresel gelişmeler sonrası altın fiyatlarına ilişkin beklentisini değiştirdi. Buna göre UBS, ons altın için daha önce yaptığı tahmini değiştirdi. Bankanın 2025 yılı için ons altındaki beklentisinin 3200 dolara yükseltildiği bildirildi.

Ünlü İsviçre bankası UBS, altın fiyat tahminlerini güncelledi. Şirket, daha önce belirlediği altın fiyat tahminini değiştirdi ve yeni bir tahmin yayınladı. Bu değişikliğin, altın piyasalarında son dönemde yaşanan dalgalanmalar ve global ekonomik belirsizliklerden kaynaklandığı bildirildi. Bankanın 2025 yılı için ons altındaki beklentisinin 3200 dolara yükseltildiği bildirildi.

UBS'İN YENİ TAHMİNİ 3200 DOLAR

2025 yılı için ons altın tahminini 3 bin dolar olarak belirleyen UBS, uzun süreli bir küresel ticaret savaşı olasılığının artması üzerine altın için fiyat görünümünü yükselten son banka oldu. Bankadan yapılan açıklamada külçe altının bu yıl sonuna kadar ons başına 3.200 dolardan işlem göreceği öngörüsüne yer verildi. Tahmini yukarı yönlü revize edilmesine gerekçe olarak da artan ticaret çatışmalarının değerli metalin belirsiz zamanlarda bir değer saklama aracı olarak oynadığı rol gösterildi.

İsviçreli bankacılık devi UBS altın tahminini değiştirdi
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Finans
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