Üniversite tercih döneminin başlaması ile birlikte üniversite adayları üniversitelerin bölümlerini araştırmaya başladı. İstanbul Rumeli Üniversitesi bölümleri de en çok araştırılan üniversiteler arasında yer aldı. İşte, İstanbul Rumeli Üniversitesi lisans/önlisans bölümleri!

İstanbul Rumeli Üniversitesi bölümleri merak ediliyor. Üniversite tercih döneminin başlaması ile birlikte üniversite adayları üniversitelerin bölümlerini araştırmaya başladı. İstanbul Rumeli Üniversitesi bölümleri de en çok araştırılan üniversiteler arasında yer aldı. İşte, İstanbul Rumeli Üniversitesi lisans/önlisans bölümleri haberimizde...

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Havacılık Yönetimi (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

İç Mimarlık (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık (Ücretli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

İşletme (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

İşletme (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Mimarlık (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

Mimarlık (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

Mimarlık (Ücretli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

Psikoloji (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (Ücretli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Uluslararası İlişkiler (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

İstanbul Rumeli Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:

Vizyonumuz doğrultusunda hizmette paydaş memnuniyetine önem veren, ulusal ve uluslararası değerleri ön plana alan bir üniversite olmak,

Karar ve çözüm sürecine paydaşları dâhil eden adil, şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim anlayışı sunmak,

Kurumsal stratejilerin öngördüğü, ölçülebilir performans hedeflerinin yanı sıra insani gelişimi de hedefleyen bir yönetim anlayışını kurum kültürü haline getirmek,

Eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerinde paydaş katkısını göz önünde bulunduran ve tüm faaliyet ve süreçlerinde sürekli iyileştirmeyi esas alan bir yönetim anlayışını kurumsallaştırmak,

Yerel ve bölgesel ihtiyaçları ve evrensel gelişmeleri sürekli göz önünde bulundurarak dinamik bir müfredat anlayışının hâkim olduğu, eğitim-öğretim yöntem ve tekniklerinin sürekli gözden geçirildiği bir eğitim-öğretim hizmetini öğrencilerine sunmak,

Sosyal sorumluluk bilincini kurum personeli ve hem öğrenciler arasında yaygınlaştırarak toplumsal sorunlara duyarlı ve bu sorunların çözümü üzerine çaba harcayan bir üniversite haline gelmek,

Girişimci ve yenilikçi araştırmaları destekleyen ve araştırmaların toplumsal katkısını gözeten bilimsel bir yapılanma oluşturmak,

Öğrencilerin mesleki donanımlarını artırmak amacıyla sosyal, kültürel, entelektüel gelişimlerine de odaklanmak ve öğrencileri mezuniyet sonrasında desteklemek, aynı zamanda mezun öğrencileri önemli bir paydaş olarak görüp üniversitenin eğitim ve öğretim faaliyetlerinde görüşlerinden yararlanmak,

Eğitimde dünde kalan ya da bugün uygulanan yöntemlerden ziyade geleceğin öğrencilerini yetiştirebilmek için geleceğe yönelik, yenilikçi yöntemlerden faydalanarak çağın koşullarına uygun nitelikte meslek insanı yetiştirmek,

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde uygulanan yöntemlerin, gerektiğinde ve/veya mücbir koşulların var olduğu durumlarda, sanal ortamdan kullanılabilen, kontrol edilebilen ve yönetilebilen özellikler içermesine önem vermek ve bu konudaki bilgi birikimini akademik-idari personel ve öğrencilere benimsetebilen bir üniversite olmak,

Üniversiteye ait tüm faaliyetlerin planlı, ölçülebilir, kontrol edilebilir ve gerektiğinde düzeltilebilir olmasına özen göstermek.