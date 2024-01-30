İSTANBUL KAR HABERİ | İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Bugün İstanbul'da kar bekleniyor mu?

Meteoroloji'nin yayınladığı son hava durumu raporuna göre, 4 kent için sarı kodlu uyarıda bulundu. İstanbul kar haberleri araştırılırken İstanbul'a kar ne zaman yağacak ve bugün İstanbul'da kar bekleniyor mu merak ediliyor. Ülke genelinde kar yağışları etkisini gösteriyor. İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Bugün İstanbul'da kar bekleniyor mu? Detaylar haberimizdedir...

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji'nin yayınladığı son hava durumu raporuna göre Marmara ve kuzey Ege karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı, Akdeniz'in yüksek kesimleri kar yağışlı, kıyı kesimleri ise sağanak yağmurlu olacak. İç ve doğu bölgeler ise kapalı olacak. Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli poyraz etkili olacak.

BUGÜN İSTANBUL'DA KAR BEKLENİYOR MU?

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz kıyıları ile Sinop, Samsun, Ordu ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmurlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Akdeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

4 İL İÇİN ALARM VERİLDİ

Öte yandan Meteoroloji 4 kent için de sarı kodlu uyarı yayınladı. Bu iller Balıkesir, Çanakkale, İstanbul ve İzmir olarak sıralandı. Balıkesir, Çanakkale ve İzmir'de kuvvetli sağanak, İstanbul'da ise karla karışık yağış bekleniyor. Yetkililer sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.