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İstanbul'da suya zam! İstanbul'da suya yüzde kaç zam geldi?

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İstanbul'da suya yüzde kaç zam geldi? İstanbul'da su fiyatlarına yapılan zam oranı merak konusu oldu. Vatandaşlar, su faturalarına yüzde kaç zam yapılacağını araştırıyor.

İstanbul'da su fiyatlarına yapılan zam oranı, birçok vatandaşın gündemindeki önemli konular arasında yer alıyor. Su faturalarına yansıyan zam oranı ve yeni tarife detayları, özellikle ekonomik dalgalanmalar ve artan yaşam maliyetleri nedeniyle halkın yakından takip ettiği bir konu haline geldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) tarafından belirlenen yeni su tarifesi ve bu tarifeye uygulanan zam oranı, hem haneleri hem de ticari işletmeleri doğrudan etkiliyor. Peki, İstanbul'da suya yüzde kaç zam geldi?

İSTANBUL'DA SUYA YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

İstanbul'da suya yüzde 17,5, İzmir'de yüzde 30 oranında zam geldi.

İstanbul'da suya yüzde kaç zam geldi?

İBB Meclisi İSKİ Genel Kurulu'nda, suya yüzde 17,5 oranında zam yapıldı. Kabul edilen teklifle birlikte İstanbul'da suyun birinci kademe birim fiyatı 32.28 liradan 37,92 liraya yükseldi.

İstanbul'da suya zam! İstanbul'da suya yüzde kaç zam geldi?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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