Kiralık konut sistemi devreye giriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıkladı

Haberler

Güncelleme:
İstanbul'da hayata geçirilecek "Kiralık Sosyal Konut Projesi"nin detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. İstanbul'da 15 bin konutun kiraya verileceğini ifade eden Erdoğan, "Kira sözleşmeleri 3 yıl süreyle geçerli olacak. Konutlar, bölge kiralarının yarı fiyatına kiralanabilecek. İşçiler, memurlar, asgari ücretliler ve genç çiftler bu kontenjanlardan yararlanabilecek." dedi.

  • Kiralık sosyal konut projesi İstanbul'da uygulanacak.
  • Proje kapsamında 15 bin kiralık konut tahsis edilecek.
  • Kira sözleşmeleri 3 yıl süreli olacak.
  • Konutlar rayiç kira bedelinin yarı fiyatına kiralanacak.
  • İşçiler, memurlar, genç çiftler ve kentsel dönüşüm kapsamındaki vatandaşlar projeden yararlanabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki konut ve kira artışlarının önüne geçmek amacıyla başlatılan kiralık sosyal konut projesinin ayrıntılarını açıkladı.

Erdoğan, 4 Ekim'de yaptığı açıklamada İstanbul'daki fahiş kira artışlarına dikkat çekerek, "81 ilimizde 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. İstanbul'daki kira artışlarını dengelemek için TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut kampanyasını hayata geçireceğiz" demişti. Cumhurbaşkanı, 14 Ekim'de yaptığı bir diğer açıklamada ise kira planlamasının artık devlet tarafından yapılacağını belirterek, "Yüksek seyreden kiralar ve konut fiyatlarıyla ilgili çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak" ifadelerini kullanmıştı.

TOKİ'DEN 15 BİN KİRALIK KONUT

Bugün proje detaylarını paylaşan Erdoğan, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle vatandaşa kiralık evlerin tahsis edileceğini duyurdu. Cumhurbaşkanının açıklamasına göre, ilk etapta sadece İstanbul'da uygulanacak proje kapsamında 15 bin kiralık konut belirlendi.

Söz konusu konutlar; işçiler, memurlar, genç çiftler ve kentsel dönüşüm kapsamına giren vatandaşlar için özel kontenjanlarla kiralanacak.

SÖZLEŞMELER 3 YIL OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konutlar rayiç kira bedelinin yarı fiyatına kiralanacak ve kira sözleşmeleri 3 yıllık olacak, kira sözleşmeleri ve konutlar devletimizin denetim ve gözetimi altında olacak" ifadeleri kullandı.

  • Devlet tarafından kiraya verilecek.
  • İlk etapta 15.000 konut için geçerli olacak.
  • Kira sözleşmeleri 3 yıl süreyle geçerli olacak.
  • Konutlar, bölge kiralarının yarı fiyatına kiralanabilecek.
  • İşçiler, memurlar, asgari ücretliler ve genç çiftler bu kontenjanlardan yararlanabilecek.
