İstanbul ARNAVUTKÖY elektrik kesintisi listesi! 15 Nisan 2022 BEDAŞ Arnavutköy ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Arnavutköy ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 15 Nisan 2022 Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Arnavutköy elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 15 Nisan 2022 Cuma sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Arnavutköy ilçesinde 15 Nisan 2022 Cuma tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle/ Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Arnavutköy İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah ABANT, AKIBET, AYHAN, CANFEDA, DAĞ, EBUSUUD, HÜNER, KARİYE, MAMUR, NAMDAR, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, SEMAVİ, SERAMİK, TAŞOLUK, VEYSEL KARANİ, YEDİ BAŞAK, ÇAMLIDERE, ÖZTEKİN sk/ TAŞOLUK mah AKMAN, DALGIÇ, HALİL, KUMRU, ÇELİKEL, ŞAH, ŞEHNAZ, ŞENGÜN sk bölgelerinde 15/04/2022 13:00:00 - 15/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme 2022-04-15 13:00:00 2022-04-15 16:00:00 İstanbul Arnavutköy İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah ANZER, HASKÖY, MEHMETBEY, MEVSİM, NAMAZ, NARLIBAHÇE, NEVBAHAR, SAKİNE, SEVBAN MEHMET, TATLIPINAR, YEŞİLBURÇ, İNKILAP sk bölgelerinde 15/04/2022 09:00:00 - 15/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme 2022-04-15 09:00:00 2022-04-15 16:00:00

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ İÇİN TIKLAYINIZ