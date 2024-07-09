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İspanya Fransa maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! İspanya Fransa maçı ne oldu?

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EURO 2024 günün önemli mücadelelerinden İspanya Fransa maçı oynanıyor. İspanya Fransa maçı kaç kaç merak ediliyor. İspanya Fransa canlı maç anlatımı ve golleri atanlar, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar...

İspanya Fransa maçı kaç kaç? EURO 2024 günün önemli mücadelelerinden İspanya Fransa maçı oynanıyor. İspanya Fransa maçı kaç kaç merak ediliyor. İspanya Fransa canlı maç anlatımı ve golleri atanlar, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

İSPANYA - FRANSA MAÇI KAÇ KAÇ?

İspanya Fransa maçı 2-1'lik İspanya üstünlüğü ile devam ediyor.

İspanya Fransa maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! İspanya Fransa maçı ne oldu?

İSPANYA - FRANSA MAÇI CANLI YAYIN

İspanya Fransa maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. İspanya Fransa maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için güncel TRT 1 frekans bilgilerini girmeniz gerekiyor.

İSPANYA - FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA?

İspanya Fransa maçı saat 22.00'de başlayacak.

İSPANYA - FRANSA MAÇI NE ZAMAN?

İspanya Fransa maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

İSPANYA - FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya Fransa maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

İSPANYA - FRANSA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İspanya Fransa maçı Münih'te, Allianz Arena Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

İspanya Fransa Gündem Spor Haberler

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