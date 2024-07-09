İspanya Fransa maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! İspanya Fransa maçı ne oldu?

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İSPANYA - FRANSA MAÇI KAÇ KAÇ?

İspanya Fransa maçı 2-1'lik İspanya üstünlüğü ile devam ediyor.

İSPANYA - FRANSA MAÇI CANLI YAYIN

İspanya Fransa maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. İspanya Fransa maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için güncel TRT 1 frekans bilgilerini girmeniz gerekiyor.

İSPANYA - FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA?

İspanya Fransa maçı saat 22.00'de başlayacak.

İSPANYA - FRANSA MAÇI NE ZAMAN?

İspanya Fransa maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

İSPANYA - FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya Fransa maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

İSPANYA - FRANSA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İspanya Fransa maçı Münih'te, Allianz Arena Stadyumu'nda oynanacak.