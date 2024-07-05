İSPANYA- ALMANYA MAÇI CANLI İZLE | İspanya- Almanya maçı HD, şifresiz, kesintisiz izle

Futbol severlerin heyecanla beklediği çeyrek final maçları bugün başlıyor. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde bugün İspanya ile Almanya karşı karşıya gelecek. Birçok kişi İspanya- Almanya maçının linkini araştırıyor. EURO 2024 İspanya- Almanya çeyrek final maçının nerede yayınlandığı merak ediliyor.

İSPANYA- ALMANYA MAÇI NE ZAMAN?

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te çeyrek final müsabakaları bugün başlayacak.

İSPANYA- ALMANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

İspanya ve Almanya, TSİ 19.00'da başlayacak müsabakada karşı karşıya gelecek.

İSPANYA- ALMANYA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Stuttgart Arena'da oynanacak maçı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Anthony Taylor yönetecek.