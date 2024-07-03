İsmail Yüksek neden yok, sakatlandı mı? Hollanda-Türkiye maçında Yüksek neden kadroda yok, cezalı mı?

İsmail Yüksek cezalı mı? 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımımıza kötü haber geldi. İsmail Yüksek neden yok, sakatlandı mı? Detaylar haberimizdedir…

HOLLANDA-TÜRKİYE MAÇINDA İSMAİL YÜKSEK NEDEN YOK?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımımızda, Orkun Kökçü 11. dakikada, İsmail Yüksek ise 42. dakikada sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Çeyrek finale kalan A Milli Takımımızda, Kökçü ve Yüksek Hollanda maçında forma giyemeyecek.

HOLLANDA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Hollanda- Türkiye Maçı, 06 Temmuz Cumartesi günü saat 22:00 başlayacak.