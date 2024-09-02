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Ismail Jacobs kimdir? Ismail Jacobs mevkisi ne, kaç yaşında,hangi kulüplerde oynadı?

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Galatasaray, Monaco'dan Ismail Jacobs'u kadrosuna kattığını açıkladı. Ismail Jacob mevkisi ne, kaç yaşında,hangi kulüplerde oynadı? Ismail Jacobs kimdir?

Galatasaray, Ismail Jakobs transferini KAP'a bildirdi. Yıldız oyuncu için 1 milyon euro kiralama ücreti, 2.1 milyon euro da maaş ödeneceği açıklandı. Ismail Jacobs kimdir? Ismail Jacob mevkisi ne, kaç yaşında,hangi kulüplerde oynadı?

ISMAİL JACOBS KİMDİR?

Ismail Jakobs (d. 17 Ağustos 1999) Ligue 1 ekiplerinden Monaco'dan kiralık olarak Süper Lig ekibi Galatasaray'da forma giyen, sol bek ve sol kanat pozisyonlarında görev yapan profesyonel futbolcudur. Almanya'da doğan futbolcu Senegal milli takımında oynamaktadır.

Kulüp kariyeri

FC Köln

AS Monaco

Galatasaray'a kiralık

Millî Takım Kariyeri

Jakobs, 21 Ağustos 2020'de teknik direktör Stefan Kuntz tarafından Almanya'nın 21 yaş altı milli takımına çağırıldı. 2021 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'nı kazanan Almanya'nın kadrosunda yer aldı.

Ancak Senegal asıllı olması nedeniyle Senegal millî futbol takımını tercih etti.

Jakobs, Senegal A Milli Takımı formasıyla ilk maçına 2022'de 24 Eylül'de Bolivya'ya karşı çıktı. Senegal'in 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki dört maçında da oynadı ve ülke 2002'deki ilk maçından bu yana ilk kez son 16'ya yükseldi.

Aralık 2023'te, Fildişi Sahili'nde düzenlenen ve ertelenen 2023 Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal'in kadrosuna dahil edildi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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