İŞKUR Gençlik Programı sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR Gençlik Programı sonuçları sorgula!

İşkur Gençlik Programı, üniversite öğrencilerinin iş deneyimi kazanmalarını ve finansal destek almalarını sağlayan önemli bir projedir. İŞKUR Gençlik Programı sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu, başvuru yapan binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. Peki, 2025 İŞKUR Gençlik Programı sonuçları hangi tarihte duyurulacak? İşte detaylar…

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerinin iş deneyimi kazanmalarını ve maddi destek almalarını amaçlayan bir girişimdir. Başvurular, üniversitelere göre farklı tarihlerde alınmaktadır. Örneğin, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde başvurular 11-15 Şubat 2025 tarihleri arasında kabul edilmiş olup, sonuçların 19 Şubat 2025 Çarşamba günü noter huzurunda yapılacak kura ile belirleneceği belirtilmiştir.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Başvuru ve sonuç açıklama tarihleri üniversitelere göre değişiklik gösterebileceğinden, kendi üniversitenizin resmi duyurularını ve İŞKUR Gençlik Platformu'nu ( https://genclik.iskur.gov.tr/ ) düzenli olarak takip etmeniz önemlidir.