İŞKUR bekçi alımı iş ilanları güncellendi! İŞKUR e-Şube ile 145 bekçi alımı ilanı yayında

İŞKUR e-Şube ile 145 bekçi alımı ilanı yayınlandı. İş arayanlar İŞKUR aracılığıyla ile ilanlar bulabiliyor. İŞKUR bekçi alımı iş ilanları her gün güncelleniyor. İŞKUR bekçi alımı ilanları 81 ili kapsıyor. İşte bekçi alımı ilanlarına başvuru yolları...

İŞKUR bekçi alımı iş ilanları 2023 Ekim! İŞKUR e-Şube ile 145 bekçi alımı ilanı yayınlandı. İŞKUR aracılığıyla her yıl yüzbinlerce kişi iş sahibi olabiliyor. İlanlar 81 ili kapsıyor ve birçok özel işletme bekçi alımı ilanı açıyor. İnşaat ve işyeri bekçisi başta olmak üzere birçok ilanda açık pozisyon bulunuyor.

İŞKUR BEKÇİ ALIMI İŞ İLANLARI

Aşağıdaki bağlantıya tıkladıktan sonra pozisyon arama kısmına 'bekçi' yazabilirsiniz. İl ve ilçeye göre filtreleme yaptıktan sonra arama yapabilir ve karşınıza çıkan ilanları görüntüleyebilirsiniz.

İŞKUR bekçi alımındaki ilanlarda İnşaat/İşyeri Bekçisi, Kapıcı, Beden İşçisi (Genel), Özel Güvenlik Görevlisi, Çarşı ve Mahalle Bekçisi gibi pozisyonlar bulunuyor.

İŞKUR KAYIT NASIL YAPILIR?

İşkur'un web sitesi e-Şube'ye girdikten sonra, hesap oluşturmanız gerekmektedir. E-Şube giriş sayfasında, "Giriş" veya "Üye Ol" gibi seçenekler bulunacaktır. Eğer daha önce e-Şube'ye kayıt olmadıysanız, "Üye Ol" seçeneğine tıklamalısınız.

İşkur'a kayıt yaparken kişisel bilgilerinizi doğru ve eksiksiz bir şekilde girin. Sistem kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, eğitim durumunuz, meslek bilgileriniz gibi bilgileri istemektedir.

İş arama talebinizi oluşturarak hangi tür işlerde çalışmak istediğinizi ve hangi konumları tercih ettiğinizi belirtebilirsiniz.

İşkur'un sistemine CV (Özgeçmiş) eklemek, işverenlerin sizi daha kolay bulmasına yardımcı olur. CV'nizi oluşturarak eğitim, deneyim, beceriler ve iletişim bilgilerinizi ekleyin.