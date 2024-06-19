İskoçya İsviçre maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İskoçya İsviçre maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

İskoçya İsviçre maç özeti! EURO 2024'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İskoçya İsviçre maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler İskoçya İsviçre maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, İskoçya İsviçre maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, İskoçya İsviçre maç özeti haberimizde...

İSKOÇYA - İSVİÇRE MAÇ ÖZETİ

İskoçya İsviçre maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan maç özeti hakkında bilgilerden maç özetine ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

İSKOÇYA - İSVİÇRE MAÇI GENİŞ ÖZETİ

İskoçya İsviçre maç özetini maçın ardından TRT Spor kanalından izleyebilirsiniz.

İSKOÇYA - İSVİÇRE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

İskoçya İsviçre maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

İSKOÇYA - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMANDI?

İskoçya İsviçre maçı 19 Haziran 2024 Çarşamba günü oynandı.

İSKOÇYA - İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

İskoçya İsviçre maçı canlı olarak TRT 1'den yayınlandı.