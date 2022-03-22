İSKİ İstanbul su kesintisi: 22 Mart 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi...

22 Mart su kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) 22 Mart Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 22Mart Salı İstanbul su kesintisi saatleri...

22 MART İSTANBUL SU KESİNTİSİ

Kayıtlı arıza kesinti bilgisi bulunamamıştır!

Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.

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