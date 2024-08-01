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IRI hangi ülke? 2024 Olimpiyatlar IRI açılımı ne?

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Uluslararası Olimpiyat Komitesi, (UOK) Olimpiyat Oyunları'na katılan ülkelerin kafilelerini ve sporcu gruplarını işaret edebilmek için üç harften oluşan ülke kodları kullanıyor. Peki, IRI hangi ülke? IRI açılımı ne?

Her kod bir Ulusal Olimpiyat Komitesi'ni belirliyor. Geçmiş Oyunlar'da ise belirli ülkeler ve durumlar için de bu tip kodlar kullanıldı; mesela farklı ülkeden oluşturulan sporcu kafileleri veya hiçbir ülkeyi temsil etmeyen atlet grupları gibi. Peki, IRI hangi ülke? IRI açılımı ne?

IRI HANGİ ÜLKE?

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, (UOK) Olimpiyat Oyunları'na katılan ülkelerin kafilelerini ve sporcu gruplarını işaret edebilmek için üç harften oluşan ülke kodları kullanıyor. Her kod ise bir Ulusal Olimpiyat Komitesi'ni belirliyor. Geçmiş Oyunlar'da ise belirli ülkeler ve durumlar için de bu tip kodlar kullanıldı; mesela farklı ülkeden oluşturulan sporcu kafileleri veya hiçbir ülkeyi temsil etmeyen atlet grupları gibi. UOK'nın bazı kullandığı kodlar ise standartlaşmış ISO 3166-1alpha-3 kod listesinden çok daha farklı. FIFA, FIBA ya da İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları gibi daha başka uluslararası spor organizasyonları da, katılımcı ülke kafilelerini isimlendirebilmek için aynı kodları kullanıyorlar.

IRI:İran

Osman Demir
Osman Demir
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