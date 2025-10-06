İrfan Can Eğribayat kimdir? Kaleci İrfan Can Eğribayat kaç yaşında, nereli?

İrfan Can Eğribayat, kaleciliğiyle futbolda adından söz ettiren genç yeteneklerden biri. Sahadaki başarılı performansı kadar hayatı ve kariyer yolculuğu da sporseverler tarafından araştırılıyor. Peki, İrfan Can Eğribayat kaç yaşında, nereli ve futbola nasıl başladı? İşte merak edilen tüm bilgiler haberin devamında yer alıyor.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT KİMDİR?

İrfan Can Eğribayat, 1998 doğumlu Türk kaleci ve futbol dünyasının dikkat çeken isimlerinden biridir. Futbol kariyerine Adana spor altyapısında başlayarak profesyonelliğe adım atan Eğribayat, özellikle refleksleri, soğukkanlılığı ve başarılı kurtarışlarıyla öne çıkmıştır. Türkiye'de Süper Lig'de forma giymiş, milli takımın altyapı kademelerinde de görev almış bir kalecidir. Kariyerindeki yükselişiyle Fenerbahçe gibi büyük kulüplerin dikkatini çekmiş ve Süper Lig'de önemli maçlarda görev almıştır.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT KAÇ YAŞINDA?

İrfan Can Eğribayat, 30 Haziran 1998 tarihinde Adana'da doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 27 yaşındadır. Bu yaşına rağmen oldukça deneyimli bir kaleci olarak Türk futbolunda kendine sağlam bir yer edinmiştir. Genç yaşta profesyonel futbol hayatına başlaması ve aralıksız forma şansı bulması kariyerinin hızla ilerlemesine katkı sağlamıştır.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT NERELİ?

İrfan Can Eğribayat, Türkiye'nin güneyinde yer alan Adana şehrinde dünyaya gelmiştir. Futbol hayatına da memleketi Adana'da başlamış, burada altyapı eğitimi alarak profesyonel futbol yolunda ilk adımlarını atmıştır. Adana'nın spor kültürüne katkı veren önemli isimlerden biri olarak kabul edilmektedir.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT'IN KARİYERİ

İrfan Can Eğribayat, futbola Adanaspor altyapısında 9 yaşında başlamış ve 2014 yılında profesyonel sözleşme imzalayarak A takıma yükselmiştir. 16 yaşında ilk resmi maçına çıkarak genç yaşta tecrübe kazanmaya başlamıştır. 2015-2016 sezonunda Adanaspor ile 1. Lig şampiyonluğu yaşayarak Süper Lig'e yükselme başarısı göstermiştir.

Adanaspor'da 2020 yılına kadar 69 maçta kaleyi koruyan Eğribayat, bu süreçte 19 maçta kalesini gole kapatmıştır. Eylül 2020'de Süper Lig ekiplerinden Göztepe'ye transfer olmuş, burada kısa sürede ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri olmuştur. 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de 35 maçta görev alan başarılı kaleci, 2021-2022 sezonunda da Göztepe formasıyla 32 maçta oynamıştır.

2022 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can, burada da kariyerine devam etmekte, performansıyla dikkat çekmektedir. Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunmaktadır.

Milli takım kariyerinde ise Türkiye'nin altyapı takımlarında birçok yaş kategorisinde forma giymiş, uluslararası turnuvalarda Türkiye'yi temsil etmiştir. 16 yaş altı milli takımında önemli görevler üstlenmiş ve çeşitli turnuvalarda deneyim kazanmıştır.

Kariyerindeki hızlı yükseliş ve performansıyla Türk futbolunun gelecek vadeden kalecileri arasında gösterilmektedir.