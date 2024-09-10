İngiltere Finlandiya maçı hangi kanalda? İngiltere Finlandiya maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

İngiltere Finlandiya maçı hangi kanalda? İngiltere Finlandiya UEFA Uluslar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi İngiltere Finlandiya maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, İngiltere Finlandiya maçını hangi kanal veriyor? İşte İngiltere Finlandiya maçı yayın bilgisi!

İNGİLTERE FİNLANDİYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere Finlandiya maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. İngiltere Finlandiya maçını EXXEN'den şifresiz izleyebilmeniz için EXXEN Spor kullanıcısı olmanız gerekmektedir. EXXEN Spor Paketi sahipleri bu akşamki İngiltere Finlandiya maçını şifresiz izleyebilecekler.

İNGİLTERE FİNLANDİYA MAÇI SAAT KAÇTA?

İngiltere Finlandiya maçı bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Maç EXXEN'den canlı olarak izlenebilecek.

İNGİLTERE FİNLANDİYA İLK 11 BELLİ OLDU MU?

İngiltere Finlandiya maçı 11'leri henüz belli olmadı.

İNGİLTERE FİNLANDİYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İngiltere Finlandiya maçı, Londra'da, Wembley Stadyumu'nda oynanacak.