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İnegöl Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? 2024 Bursa İnegöl Yerel Seçim sonuçları!

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31 Mart Bursa İnegöl Yerel Seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandı. Bursa İnegöl Belediye Başkanın kim oldu ve seçimi hangi partinin kazandığı belli oldu. AK Parti'nin adayı Alper Taban, Saadet Partisi'nin adayı Hasan Eroğlu yarıştı. 2024 Yerel Seçim sonuçları, sandıkların açılmasıyla birlikte, Bursa İnegöl Belediye Başkanı belirlendi. Rakiplerinden üstünlük sağlayan AK Parti'nin adayı Alper Taban belediye başkanı seçildi. Peki, Alper Taban kimdir?

BURSA İNEGÖL 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yerel Seçim sonuçları, 31 Mart Pazar günü saat 17:00'de sandıklar kapandıktan hemen sonra sayıma başlandı. Bursa İnegöl Belediye Başkanı yerel seçim sonuçlarına göre AK Parti'nin adayı Alper Taban "%43,33" oy alırken; Saadet Partisi'nin adayı "%20,98" oy aldı.

Haberler.com olarak, 31 Mart Yerel Seçim verilerini en doğru ve en hızlı olarak sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz.Bursa İnegöl 2024 Yerel Seçim sonuçları için Haberler.com Seçim sayfasını takip ederek detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

İnegöl Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? 2024 Bursa İnegöl Yerel Seçim sonuçları!

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BURSA İNEGÖL'DE YEREL SEÇİMİ KİM KAZANDI?

2024 Yerel seçim sonuçları açıklanmasının ardından, Bursa İnegöl Belediye BaşkanıAK Parti'nin adayı Alper Taban "%43,33 oy alarak Alper Taban oldu. Alper Taban'ın hayatı ve siyasi geçmişi gündeme geliyor.

İnegöl Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? 2024 Bursa İnegöl Yerel Seçim sonuçları!

ALPER TABAN KİMDİR?

Alper Taban, 1976 yılında İnegöl'de doğdu.

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Taban, yüksek lisans eğitimini Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında tamamladı.

2019 yerel seçimlerinde İnegöl Belediye Başkanı olarak seçildi.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı Bursa- İnegöl Belediye Başkan adayı oldu.

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

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