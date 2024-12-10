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Immobile sakatlandı mı? Ciro Immobile kaç maç yok?

Immobile sakatlandı mı? Ciro Immobile kaç maç yok?
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İtalyan futbolcu Ciro Immobile'nin sakatlık durumu merak konusu oldu. Son maçta yaşadığı sakatlık sonrası, Beşiktaşlı taraftarlar "Immobile sakatlandı mı?" ve "Ciro Immobile kaç maç yok?" gibi soruların cevaplarını arıyor. İşte oyuncunun sakatlık durumu ile ilgili detaylar…

Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile'nin sakatlığıyla ilgili kulüpten açıklama geldi. Derbi maçında sakatlanan Immobile'nin durumu, taraftarların en çok merak ettiği konuların başında yer alıyor. "Ciro Immobile kaç maç yok?" sorusunun yanıtı ise siyah-beyazlı kulübün duyurusuyla netleşti. Peki, Immobile sakatlandı mı? Ciro Immobile kaç maç yok? Detaylar haberimizde...

IMMOBILE SAKATLANDI MI?

Beşiktaş Kulübü, İtalyan futbolcusu Ciro Immobile'nin sakatlığıyla ilgili açıklamada bulundu.

Immobile sakatlandı mı? Ciro Immobile kaç maç yok?

CIRO IMMOBILE KAÇ MAÇ YOK?

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ligin 15. haftasında Fenerbahçe ile oynanan derbinin ardından ağrı hisseden Immobile'nin MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği bildirildi. İtalyan futbolcunun tedavisine başlandığı belirtildi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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