İlkay Gündoğan'ın sahalara ne zaman döneceği açıklandı

Süper Lig devi Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Ajax maçının kadrosunda yer almayan İlkay Gündoğan için resmi açıklama geldi.

SAHALARA DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılı kulübün doktoru Yener İnce, İlkay Gündoğan'ın milli aradan sonra forma giyebileceğini açıkladı. Yener İnce yaptığı açıklamada, "İlkay Gündoğan'ın tedavisi şu ana dek gayet iyi gidiyor. Saha çalışmalarına başladı. Bu maç riske edebileceğimiz seviyede değil. Onun tedavisine devam edeceğiz. En geç milli arayla beraber bizimle olacak." ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Bodo Glimt maçı öncesi antrenmanda sakatlanan İlkay Gündoğan, takımıyla çıktığı 7 resmi maçta 1 gol ve asistlik performans sergiledi.