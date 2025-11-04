Haberler

İlkay Gündoğan'ın sahalara ne zaman döneceği açıklandı

İlkay Gündoğan'ın sahalara ne zaman döneceği açıklandı Haber Videosunu İzle
İlkay Gündoğan'ın sahalara ne zaman döneceği açıklandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, İlkay Gündoğan'ın durumu hakkında açıklama yaptı. Yener İnce, İlkay'ın sahalara dönüş tarihi hakkında "İlkay Gündoğan'ın tedavisi gayet iyi gidiyor. Saha çalışmalarına başladı. Bu maç riske edebileceğimiz seviyede değil. Onun tedavisine devam edeceğiz. En geç milli arayla beraber bizimle olacak." dedi.

  • İlkay Gündoğan'ın sahalara dönüş tarihi milli aradan sonra olacak.
  • İlkay Gündoğan'ın tedavisi iyi gidiyor ve saha çalışmalarına başladı.
  • İlkay Gündoğan bu sezon 7 resmi maçta 1 gol ve asist yaptı.

Süper Lig devi Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Ajax maçının kadrosunda yer almayan İlkay Gündoğan için resmi açıklama geldi.

SAHALARA DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılı kulübün doktoru Yener İnce, İlkay Gündoğan'ın milli aradan sonra forma giyebileceğini açıkladı. Yener İnce yaptığı açıklamada, "İlkay Gündoğan'ın tedavisi şu ana dek gayet iyi gidiyor. Saha çalışmalarına başladı. Bu maç riske edebileceğimiz seviyede değil. Onun tedavisine devam edeceğiz. En geç milli arayla beraber bizimle olacak." ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Bodo Glimt maçı öncesi antrenmanda sakatlanan İlkay Gündoğan, takımıyla çıktığı 7 resmi maçta 1 gol ve asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
