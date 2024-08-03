Galatasaray, 8 numara transferini Gabriel Sara'yı alarak yaparken 10 numara transferi için İlkay Gündoğan'ın ismi konuşuluyor. İlkay Gündoğan Galatasaray'a gelecek mi?

İLKAY GÜNDOĞAN GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Galatasaray'ın transfer hedeflerinden birinin de İlkay Gündoğan olduğu belirtiliyor.

33 yaşındaki yıldız oyuncu, Barcelona'nın vereceği karar sonrasında hareket edecek.

Muhabir Kağan Dursun, İlkay Gündoğan gündemiyle ilgili önemli bir bilgi aktardı.Dursun'un açıklamaları şu şekilde: "Galatasaray, İlkay Gündoğan ile anlaşalı aylar oldu. Son görüşme de Manchester'da gerçekleşti. Galatasaray'ın İlkay cephesiyle bir problemi yok."