2. el araç satışında yeni dönem başladı! Artık herkes için zorunlu

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği işbirliğiyle hayata geçirilen Güvenli Ödeme Sistemi, ikinci el otomobil satışlarında tüketici mağduriyetlerini önlemeyi hedefliyor.

Güvenli Ödeme Sistemi bugünden itibaren alıcıları da kapsayacak şekilde herkes için zorunlu hale geldi. Böylece ikinci el araç piyasasında alıcıyla satıcı arasında ödeme açısından yaşanan ihtilafların ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Söz konusu sisteme ilişkin merak edilen 10 soru ve 10 cevap şöyle:

SORU 1- GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ NEDİR?

İkinci el araç alışverişini daha güvenli hale getirmek amacıyla geliştirilen ödeme sistemidir.

SORU 2- GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ NE ZAMAN ZORUNLU OLACAK?

Sistemin kullanımı bugüne kadar ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunan işletmelerin (oto galerilerin) satışlarında zorunlu iken artık bugünden itibaren herkes için zorunlu hale gelecek.

SORU 3- SİSTEMDE ÖDEME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Uygulamada, önce satıcı güvenli ödeme sürecini başlatacak, sonra alıcı notere gitmeden önce referans numarası ile parayı aracı kuruluşa yatıracak. Satışın onaylanmasının ardından güvenli hesapta bekleyen para anında satıcının hesabına geçecek.

SORU 4- SİSTEM HANGİ AMAÇLA UYGULANIYOR?

Sistemle nakit taşıma, sahte para ve satış bedelinin ödenmemesi gibi risklerin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

SORU 5- UYGULAMA TÜKETİCİLERİ NASIL ETKİLEYECEK?

Söz konusu sistemle ikinci el araç piyasasında güven ortamının oluşması bekleniyor. Uygulama, tüketici mağduriyetlerini önleyerek, ödeme açısından alıcı ve satıcı arasındaki ihtilafları ortadan kaldıracak.

SORU 6- UYGULAMANIN DENETİMİ KİM TARAFINDAN YAPILACAK?

Sistemin işleyiş ve denetimine ilişkin çalışmalar Ticaret Bakanlığınca yürütülecek.

SORU 7- SİSTEME DAHİL OLAN BANKALAR HANGİLERİ?

Türkiye Noterler Birliği ile protokol imzalayan banka, elektronik para veya ödeme kuruluşlarının hepsi sisteme dahil edilecek.

SORUS 8- SİSTEMİN KULLANIMI İÇİN HERHANGİ BİR ÜCRET OLACAK MI?

Banka tarafından her bir işlem karşılığında satıcıya aktarılacak araç satış bedelinden mahsup edilmek suretiyle 105 lira alınacak. Söz konusu ücretin 52,5 lirası işlem katılım payı olarak Türkiye Noterler Birliğine aktarılacak.

SORU 9- SATIŞ İŞLEMİNDEN CAYILMASI HALİNDE SİSTEM ÜZERİNDEN YAPILAN BAŞVURU İPTAL EDİLEBİLECEK Mİ?

Bu durumda başvuru iptal edilebilecek ve alıcı tarafından yatırılan tutar ilgili banka, elektronik para veya ödeme kuruluşu tarafından iade edilecek.

SORU 10- SATIŞ KAYDI SONRASI BİLGİLERDE GÜNCELLEME YAPILABİLECEK Mİ?

Başvuru oluştuktan sonra bilgilerde düzenleme yapılamayacak. Bunun için mevcut başvurunun iptal edilmesi ve yeni bir işlemin başlatılması gerekecek.