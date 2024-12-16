Mauro Icardi Trabzonspor maçında oynayacak mı? Futbolseverlerin en çok merak ettiği bu soru, Galatasaray'ın yıldız golcüsünün sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçında forma giyemeyeceği açıklamasıyla yanıt buldu. Sarı-kırmızılı ekip,Trabzonspor karşısında Arjantinli yıldızından yoksun sahaya çıkacak. Peki, Icardi Trabzonspor maçında oynayacak mı? Detaylar haberimizde...

ICARDI TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray'da Metehan Baltacı, Barış Alper Yılmaz ve Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Ligin 15. haftasındaki Net Global Sivasspor maçında kırmızı kart gören Metehan Baltacı da cezası nedeniyle sahada yer alamayacak.

GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU MU?

Galatasaray : Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Sallai, Torreira, Sara, Berkan, Mertens, Osimhen, Yunus

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Lundstram, Eren, Ozan, Umut, Visca, Cham, Nwakaeme, Banza

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Rams Park'ta oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçı 16 Aralık Pazartesi bugün saat 21.00'de başlayacak.