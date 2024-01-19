Icardi Trabzonspor maçında oynayacak mı? Trabzonspor Galatasaray muhtemel 11'ler!

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un hücum hattında Wilfried Zaha veya Halil Dervişoğlu'na şans vermesi bekleniyor. Peki, Icardi Trabzonspor maçında oynayacak mı? Trabzonspor Galatasaray muhtemel 11'ler!

ICARDİ TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Icardi dün İstanbul'a geldi ve bugün antrenmanlara başladı.

Arjantinli golcü, Trabzonspor deplasmanında kadroda olacak ve yedek oturacak.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un hücum hattında Wilfried Zaha veya Halil Dervişoğlu'na şans vermesi bekleniyor. Icardi ise hamle oyuncusu olacağı ifade ediliyor.

TRABZONSPOR GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER!

Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Kaan, Torreira, Mertens, Tete, Kerem, Halil (Icardi).