Icardi Selin Ciğerci olayı nedir?

Wanda Nara ve Icardi'nin aşk hayatındaki kaos devam ederken son iddialara göre Icardi, Wanda Nara'yı Selin Ciğerci ile aldattı. Ne Wanda ne de Icardi konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, Selin Ciğerci'den bu iddialara yanıt geldi. Bir muhabirin, "Icardi ile aranızda aşk mı var?" sorusunu yanıtlayan Ciğerci, "Saçmalama manyak mısınız? Öyle bir şey yok, saçma sapan!' dedi ve kahkahalarla mekanı terk etti. Peki, Icardi Selin Ciğerci olayı ne?

ICARDİ SELİN CİĞERCİ OLAYI NE?

Bir magazin programında Icardi'nin Wanda Nara'yı Selin Ciğerci'yle aldattığı iddia edildi. Kısa sürede geniş yankı uyandıran iddia sonrası Selin Ciğerci'den konuyla ilgili açıklama geldi.

Bir muhabirin, "Icardi ile aranızda aşk mı var?" sorusunu yanıtlayan Ciğerci, "Saçmalama manyak mısınız? Öyle bir şey yok, saçma sapan!' dedi ve kahkahalarla mekanı terk etti.