Heyecanın dorukta olduğu Süper Toto Süper Lig tranfser döneminde son güne yaklaştık. Transfer dönemine damga vuran transferlerden biri ise Mauro Icardi transferi oldu. Galatasaray takımının takımına kattığı Mauro Icardi'nin İstanbul'a ne zaman geleceği taraftarlar için merak konusu. Icardi'nin uçağı saat kaçta gelecek? Icardi saat kaçta İstanbul'a gelecek? ? Icardi ne zaman İstanbul'a geliyor?

Galatasaray takımının transfer sezonunda dikkatleri üzerine çektiği Mauro Icardi transferinin sonlanması için taraftarlar gün sayıyor. Galatasaray ile anlaşan Mauro Icardi'nin ne zaman Galatasaray ile sözleşme imzalayacağı merak konusu. Icardi'nin ve eşinin İnstagram'da paylaştığı aslan temalı fotoğraflar ise taraftarı heyecanlandırdı. İmzanın ne zaman atılacağı hakkında taraftarlar tarafından araştırılıyor. Icardi'nin uçağı saat kaçta gelecek? Icardi saat kaçta İstanbul'a gelecek? Icardi ne zaman İstanbul'a geliyor?

ICARDİ'NİN UÇAĞI SAAT KAÇTA GELECEK?

Transfer dönemine damga vuran Mauro Icardi transferinde sona yaklaşılıyor. Galatasaray ile anlaştığı söylenen Icardi'nin sarı- kırmızılı ekip ile ne zaman sözleşme imzalayacağı merak ediliyor. Taraftarların heyecanı dorukta ve gözleri Icardi'nin İstanbul'a ne zaman geleceğinde konusunda. 29 yaşındaki Paris- Saint Germain takımı oyuncusu Icardi'nin Galatasaray tarafından hazırlanan özel uçağının İstanbul'a bugün akşam saatlerinde geleceği söyleniyor. Bazı kaynaklara göre Icardi'nin uçağının bu akşam saat 21:00 civarında İstanbul'a geleceği düşünülüyor. Icardi'nin uçağının kodu henüz belli değil, belli olduktan sonra aşağıdaki linkten uçağı takip edebilirsiniz.

GALATASARAY ICARDİ'YE NE KADAR ÖDEYECEK?

Transfer döneminin gündem olan transferi Icardi için Galatasaray'ın ne kadar ödeyeceği merak konusu. Sarı- kırmızılı ekip PSG'den bedelsiz kiraladığı oyuncu Icardi'nin maaşının 3 milyon Euro'sunu ödeyeceği konuşuluyor.

ICARDİ'NİN EŞİ WANDA NARA'NIN TÜRKİYE İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

Galatasaray ile anlaşan Icardi'nin eşi Wanda Nara Türkiye ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Türkiye'de yaşamak isterim. Bunun olup olmayacağını bekleyip göreceğiz. Türkiye'de 6-7 kez tatil yaptım, gerçekten sevdiğim bir ülke."

ICARDİ KİMDİR?

Mauro Emanuel Icardi Rivero (d. 19 Şubat 1993), Arjantinli futbolcudur. Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'de forma giymektedir.

9 Şubat 1993 tarihinde Arjantin/Rosario'da doğan futbolcu, ailesinin iş durumu nedeniyle Atlas Okyanusu'ndaki İspanya toprakları olan Kanarya Adaları'na kadar sürükledi. Burada futbola başlayan Icardi, alt yaş kategorilerinde yakaladığı anormal gol istatistikleri sayesinde 13-14 yaşında birçok kulübün radarına girmiş. Kendine göre mantıklı bir tercih yapan genç oyuncu, FC Barcelona altyapısı olan La Masia'nın yolunu tuttu.

14 yaşında Liverpool FC, Real Madrid ve Sevilla gibi devleri reddederek Barcelona'ya katılan Icardi, Barcelona'nın genç yaş takımlarında forma giydi. Ancak, kendisi için burada bir gelecek görmediği için, 17 yaşında kiralık olarak Sampdoria'ya katıldı. Cenova kulübünde geçirdiği 6 aylık kiralık dönemde genç takımda forma giydi ve çok başarılı oldu. 400.000 euro gibi uygun bir bedelle de Sampdoria'nın oyuncusu oldu bu dönem sonunda. 2012-13 sezonundan itibaren Sampdoria'nın A takımında görev aldı ve 33 maçta kaydettiği 11 golle dikkat çekti.

Kanarya Adaları'nda bir çocukken 500 golden fazla atarak dikkat çekmişti, Sampdoria genç takımında 19 maçta 13, A takımında ise 11 gole imza atması, onu İtalyan futbolunun en iddialı kulüplerinden birine taşıdı. Icardi, 2013-14 sezonunun başında da 10 milyon euro karşılığında İtalyan devi FC Internazionale Milano'ya transfer oldu.