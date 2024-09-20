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Icardi iyileşti mi, sakatlığı geçti mi? Fenerbahçe Galatasaray derbide oynayabilecek mi?

Icardi iyileşti mi, sakatlığı geçti mi? Fenerbahçe Galatasaray derbide oynayabilecek mi?
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Galatasaray'ın sakatlığı nedeniyle Arjantin'e giden golcüsü Mauro Icardi, İstanbul'a geri döndü. Tedavi süreci İstanbul'da devam edecek olan Icardi, "Fenerbahçe maçında oynamak istiyorum" açıklamasıyla dikkat çekti. Peki, Fenerbahçe Galatasaray derbide oynayabilecek mi? Icardi iyileşti mi, sakatlığı geçti mi?

Galatasaray, sakatlığı nedeniyle tedavi için Arjantin'e giden Mauro Icardi'yi İstanbul'a geri getirdi. Kulüp, golcünün tedavi sürecinin burada devam edeceğini duyurdu. Icardi iyileşti mi, sakatlığı geçti mi? Fenerbahçe Galatasaray derbide oynayabilecek mi?

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİDE OYNAYABİLECEK Mİ?

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yaparak son hazırlıklarını gerçekleştirdi. Takımda Mauro Icardi antrenmanın tamamında yer alırken, Hakim Ziyech saha çalışmalarına başladı.

Yağız Sabuncuoğlu Icardi'nin kadroda olacağını iddia ederek "Mauro Icardi son antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı ve sakatlığı tamamen geçti. Okan Buruk görev verirse; oynayabilecek duruma geldi. Karar artık teknik heyetin" dedi.

Icardi iyileşti mi, sakatlığı geçti mi? Fenerbahçe Galatasaray derbide oynayabilecek mi?

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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