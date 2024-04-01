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İbrahim Tatlıses evleniyor mu? İbrahim Tatlıses ne açıklama yaptı, ne dedi?

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Daha önce birkaç kez siyasete giren ancak başarısız olan İbrahim Tatlıses, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Seçimi kaybettim ve evleniyorum. Duyduk duymayın demeyin. Tüm bekarlara selam olsun ben evleniyorum" dedi. 72 yaşındaki Tatlıses'in kiminle ve ne zaman evleneceği ise henüz bilinmiyor. Peki, İbrahim Tatlıses evleniyor mu? İbrahim Tatlıses ne açıklama yaptı, ne dedi?

İBRAHİM TATLISES EVLENİYOR MU?

İbrahim Tatlıses ilk evliliğini Adalet Tatlıses ile yapmış Ahmet, Gülden ve Gülşen adında 3 çocuğu dünyaya geldi. Tatlıses daha sonra Perihan Savaş ile evlendi ve Melek Zübeyde adında bir kızı dünyaya geldi. Ünlü şarkıcı 3. evliliğini Derya Tuna ile yaptı. Tuna ve Tatlıses çiftinin evliliklerinden İdo adından oğulları oldu. İmparator, 2011 yılında Ayşegül Yıldız ile nikah masasına oturarak Elif Ada adında bir kızları dünyaya geldi. Şarkıcının 1990'lı yıllarda kısa süreli birliktelik yaşadığı Işıl Çıtak ile de Dilan isminde bir kızı oldu.

İBRAHİM TATLISES NE AÇIKLAMA YAPTI, NE DEDİ?

İbrahim Tatlıses, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Seçimi kaybettim ve evleniyorum. Duyduk duymayın demeyin. Tüm bekarlara selam olsun ben evleniyorum" dedi.

İbrahim Tatlıses evleniyor mu? İbrahim Tatlıses ne açıklama yaptı, ne dedi?

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

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