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İbo Aslan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İbo Aslan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Türk dövüşçü İbo Aslan, UFC 308'de Raffael Cerqueira ile karşı karşıya gelecek. Peki, İbo Aslan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünyanın en prestijli MMA organizasyonu olan UFC'de, ülkemizi temsil eden tek Türk olan İbo Aslan'ın yarı ağır siklet dövüş maçının oynanacağı tarih merak ediliyor. Peki, İbo Aslan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İBO ASLAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Dünyanın en büyük karma dövüş organizasyonu olan Ultimate Fighting Championship'te (UFC) Türk sporcu İbo Aslan, ilk müsabakasına çıktı.

New Jersey Atlantic City'de düzenlenen maçta Aslan, İsveçli rakibi Anton Turkalj'yi 3'üncü rauntta nakavt ederek ilk galibiyetini almış oldu.

Galibiyetin ardından İbo Aslan, "Ne mutlu Türküm diyene" dedi.

İbo Aslan, aynı zamanda UFC'de dövüşen 3'üncü Türk sporcu oldu. Daha önce Alptekin Özkılıç ve Gökhan Saki UFC'de yer almıştı.

İbo Aslan ve Raffael Cerqueira arasındaki UFC karşılaşması, 26 Ekim 2024 Cumartesi günü gerçekleşecek. Bu mücadele, Türkiye saatiyle 17:00'de başlayacak ve UFC 308 etkinliği kapsamında yer alacak. İzlemek isteyenler için, karşılaşma S Sport ve UFC Fight Pass üzerinden canlı yayınlanacak?.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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