İbo Aslan maçı ne zaman, İbo Aslan - Ion Cutelaba maçı hangi kanalda (UFC)?

İbo Aslan - Ion Cutelaba maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. UFC kariyerinde şu ana kadar Anton Turkalj ve Raffael Cerqueira ile ringe çıkan Aslan bu maçlardan galip ayrılmıştı. Moldovalı rakibi Cutelaba ile ringe çıkacak dövüşçümüz 3'te 3 yapmak için ter dökecek. Peki, İbo Aslan - Ion Cutelaba maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

İBO ASLAN - ION CUTELABA MAÇI NE ZAMAN?

İbo Aslan'ın Ion Cutelaba ile yapacağı UFC maçı, 23 Şubat 2025 Pazar günü gerçekleşecek. Dövüş gecesi, Türkiye saatiyle (TSİ) 02:00'de başlayacak. Ancak, Aslan'ın karşılaşmasının tam saati, maçın ana kartta ya da ön elemelerde yer almasına bağlı olarak değişebilir.

Eğer İbo Aslan ana kartta mücadele ederse, maçın başlangıcı TSİ 05:00 civarında olacak.

İBO ASLAN ION CUTELABA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UFC dövüş serisinde İbo Aslan ve Ion Cutelaba karşı karşıya geliyor.

Heyecan dolu karşılaşma 22 Şubat'ı 23 Şubat'a bağlayan gece TSİ 02.00'de başlayacak.