Niğdeli İbo Aslan'ın müsabakası 22 Şubat'ı 23 Şubat'a başlayan gece oynanacak. Rakibi Ion Cutelaba ile karşılaşmasına saatler kala yayın bilgileri belli oldu. Peki, İbo Aslan kimdir? İbo Aslan kaç yaşında, gerçek adı ne?

İBO ASLAN KİMDİR?

İbo Aslan adıyla bilinen Halil İbrahim Demiraslan 23 Nisan 1996'da Niğde'de dünyaya geldi. Türk hafif ağır sıklet karma dövüş sanatçısıdır. 2020-2023 yılları arasında Brave Combat Federation'da müsabakalara katılan Aslan, 2023 yılında Dana White's Contender Series'de Paulo Renato Jr. ile yaptığı karşılaşmayı kazanıp UFC'ye katılmaya hak kazanmıştır.

UFC'deki ilk profesyonel maçı, daha önce mağlup olduğu Anton Turkalj'ye karşı olmuş ve üçüncü roundda rakibini teknik nakavtla yenmiştir. UFC 308'deki ikinci maçında Rafael Cerqueria'yı birinci rounnda 51. saniyede nakavt ederek yenmiştir.