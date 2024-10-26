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İbo Aslan kimdir? Dövüşçü İbo Aslan kaç yaşında, nereli?

İbo Aslan kimdir? Dövüşçü İbo Aslan kaç yaşında, nereli?
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Türk kökenli MMA dövüşçüsü İbo Aslan, Raffael Cerqueira ile önemli bir mücadeleye çıkacak. Peki, İbo Aslan kimdir? Dövüşçü İbo Aslan kaç yaşında, nereli?

Türk dövüşçü İbo Aslan, 26 Ekim 2024 Cumartesi günü UFC 308 etkinliğinde Brezilyalı rakibi Raffael Cerqueira ile karşılaşacak

İBO ASLAN KİMDİR?

İbo Aslan, 23 Nisan 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Türk hafif ağır sıklet karma dövüş sanatçısıdır.

2020-2023 yılları arasında Brave Combat Federation'da müsabakalara katılan Aslan, 2023 yılında Dana White's Contender Series'de Paulo Renato Jr. ile yaptığı karşılaşmayı kazanıp UFC'ye katılmaya hak kazanmıştır.

UFC'deki ilk profesyonel maçı, daha önce mağlup olduğu Anton Turkalj'ye karşı olmuş ve üçüncü roundda rakibini teknik nakavtla yenmiştir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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