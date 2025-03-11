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İBB bursu 2. taksit ne zaman yatacak 2025? İBB bursu 2. taksit ödeme tarihi açıklandı mı?

İBB bursu 2. taksit ne zaman yatacak 2025? İBB bursu 2. taksit ödeme tarihi açıklandı mı?
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İBB bursu 2. taksit ne zaman yatacak 2025? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı eğitim desteği kapsamında öğrencilere ödenen İBB bursu ikinci taksit ödemesi için tarih araştırılıyor. Peki, İBB bursu 2. taksit ödeme tarihi açıklandı mı? İşte detaylar...

İBB bursu 2. taksit ödeme tarihi açıklandı mı? Üniversite öğrencilerine verilen 7.500 TL'lik ikinci taksit ödemesi için gözler İBB'nin resmi duyurularına çevrildi. İBB bursu 2. taksit yattı mı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı 15.000 TL eğitim desteğinin ikinci taksiti hakkında merak edilen tüm detayları derledik. Peki, İBB bursu 2. taksit ne zaman yatacak 2025?

İBB BURSU NE KADAR, KAÇ TL?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2024-2025 eğitim-öğretim yılında 100 bin üniversite öğrencisine toplam 15.000 TL burs desteği sağlamaktadır.

İBB BURSU 2. TAKSİT NE ZAMAN YATACAK?

Bu bursun ilk taksiti olan 7.500 TL, Ocak ayında öğrenci hesaplarına yatırılmıştır. İkinci taksit ödemesi olan 7.500 TL'nin ise henüz hesaplara yatırılmadığı ve resmi bir ödeme tarihi açıklanmadığı belirtilmektedir.

İBB BURS ÖDEMESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

İBB burs ödemesi, öğrencilerin verdikleri banka hesaplarına yatırılıyor. İBB bursu 2. taksit ödemesinin yatıp yatmadığını öğrenmek için başvuru sırasında verilen banka hesabı, banka şubelerinden, ATM'lerde yada mobil bankacılık üzerinden kontrol edilebilir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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