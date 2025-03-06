İanis Hagi, George Hagi'nin oğlu mu? (Rangers 30 numara Hagi'nin oğlu mu)

Ianis Hagi (d. 22 Ekim 1998), ofansif orta saha mevkiinde forma giyen solak Rumen futbolcudur. Rangers FC da forma giymektedir. Peki, İanis Hagi, George Hagi'nin oğlu mu? (Rangers 30 numara Hagi'nin oğlu mu)

İANİS HAGİ KİMDİR?

Doğum : 22 Ekim 1998 (26 yıl yaşında), İstanbul, Türkiye

Şu andaki takımları: Rangers FC (30 / Orta Saha

Annesi Marelina Hagi, babası Gheorghe Hagi'dir. Kardeşi Kira Hagi'dir. Gheorghe Popescu'nun oğlu Nicolas Popescu ile kuzendir.

Hagi, 31 Ocak 2020'de İskoç Premiership kulübü Rangers'a altı aylık süreyle satın alma seçeneği ile kiralık olarak transfer oldu.

20 Şubat'ta Hagi, UEFA Avrupa Ligi'nde SC Braga'ya karşı takımı 2-0 yenik durumunda mücadele ederken 2 gol birden atarak maçın 3-2 kazanılmasına yardımcı oldu.

Mayıs 2020'nin sonlarında, Rangers, Hagi ile "uzun vadeli" bir sözleşme ile imzaladıklarını açıkladı.

Rangers, bir sonraki sezonun sonunda İskoçya Premiership unvanını kazanmaya devam etti. Hagi, bireysel olarak 2020-21 sezonunda en çok asist (11 asist) yaparak İskoçya Premier Lig'de Sezonun Oyun Kurucusu ödülünü de kazandı. 17 Mayıs 2021'de Hagi, Rangers'da Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazandı.

21 Ocak 2022'de Stirling Albion'a karşı oynanan kupa maçından 15 dakika sonra oyundan çıkmak zorunda kaldı ve ameliyat gerektiren ciddi diz sakatlığı nedeniyle sezonun geri kalanında hiç maça çıkamadı. Ertesi yıl 28 Ocak'ta St Johnstone karşısında alınan 2-0 galibiyette 72. dakikada yedek oyuncu olarak oyuna girdi ve sahalara geri döndü.

27 Ağustos 2023'te Hagi, bir sezonluk kiralık olarak La Liga kulübü Alavés'e transfer oldu.