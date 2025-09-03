Hurda Araç Teşviki yasası meclisten geçti mi?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, program kapsamında hem hurda araç teşviki hem de ÖTV'de indirimler sağlanacak. Böylece düşük gelirli vatandaşlar ile üç ve üzeri çocuğa sahip ailelerin yerli üretim otomobil satın alması için özel kolaylıklar getirilecek.

MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ? MEVCUT DURUM NE?

2025 yılı itibarıyla hurda araç teşviki, özellikle sanayiyi destekleme ve çevre politikalarının bir parçası olarak TBMM gündeminde yer alıyor. Ancak, mevcut bilgilere göre yasa henüz Meclis Genel Kurulu'ndan geçmedi ve kanunlaşma süreci tamamlanmadı.

• Komisyon aşamasındaki teklif, hâlen TBMM bünyesinde değerlendirilme sürecinde. Genel Kurul'a sunulma ve yasalaşma aşamasına gelmedi.

• Dolayısıyla, henüz Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe giren bir düzenleme bulunmamaktadır.

Kaynak: güncel gazete ve ekonomi haber analizleri

YASANIN İÇERİĞİ NELERİ KAPSIYOR?

Yasa teklifi kapsamında genellikle 25 yaş ve üzerindeki (2000 model ve öncesi) araçlar yer alıyor. Bu araçları hurdaya verenler, sıfır araç alımında ÖTV muafiyeti ya da indirimi elde etmeyi hedefliyor.

ÖTV MUAFİYETİ VE YERLİ ÜRETİM

Yeni araç alımında sunulan ÖTV muafiyeti yalnızca yüzde 40 ve üzeri yerlilik oranına sahip araçlarla sınırlı kalıyor. Bu sayede yerli üretimin desteklenmesi ve ekonomik yerlileştirme politikaları öne alınıyor.

ÖRNEK ARAC¸ MODELLERI

Teşvikten faydalanabilecek müstakbel araç modeli listesinde TOGG T10X, Fiat Egea, Hyundai i10/i20/Bayon, Toyota CH-R, Renault Clio/Megane, Ford Transit ve Volkswagen Transporter gibi popüler yerli ve yabancı üreticilere ait modeller yer alıyor. Bu araçlar, belirlenen şartları karşılamaları durumunda ÖTV muafiyetiyle alınabilecek.

KİMLER YARARLANACAK?

"İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" çatısı altında, özellikle 3 ve daha fazla çocuklu aileler desteklenmesi bekleniyor. Bu kapsamda uzun vadeli finansman imkanlarıyla araç sahibi olmaları amaçlanıyor.

TİCARİ ARAÇ SAHİPLERİ

Ticari faaliyet yürüten esnaf, 10 yıl kullanmayı taahhüt etmesi durumunda ÖTV ve KDV indirimlerinden faydalanabilecek şekilde özel düzenlemeler önerilmiştir. Bu, ekonomik sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı hedeflemektedir.

SÜREÇ NE ZAMAN TAMAMLANIR?





Yasa, TBMM Genel Kurulu'ndan geçtikten sonra Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girecektir. Bu aşamalar henüz gerçekleşmemiştir.

TAHMİNİ ZAMAN ÇİZELGESİ

• Meclis geçişinin resmi destekle 2025 yılı içinde tamamlanması planlanıyor.

• Eğer kabul edilirse, başvuru süreci özel platformlar üzerinden (örneğin e-Devlet aracılığıyla) yürütülecektir.

• Bazı haber analizlerine göre sürecin 2025 sonuna kadar tamamlanması öngörülmektedir.

Kaynaklar: ekonomi haber siteleri, TBMM takip bilgileri

NE DEĞİŞTİ, NE KALDI?

Hurda araç teşviki, çevre, güvenlik ve yerli üretim hedeflerini birleştiren, toplumun ihtiyaçlarına yanıt veren kapsamlı bir düzenleme olarak öne çıkıyor. Fakat hâlâ mecliste: henüz yasalaşmadı, süreç tamamlanmadı, kesin yürürlüğe giriş tarihi belirlenmedi. Vatandaşlar ve sektör aktörleri bu durumu yakından izliyor.