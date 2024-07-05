Hollanda hangi dili konuşuyor? Hollanda dili ne?

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada son 8 takım arasına kalan Türkiye, Hollanda'yı da geçerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Başkentte yer alan Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Hollanda hangi dili konuşuyor? Hollanda dili ne?

HOLLANDA HANGİ DİLİ KONUŞUYOR?

Hollandaca, Felemenkçenin Hollanda'da konuşulan lehçesi. Hollandaca, Belçika'nın Flaman (Vlaanderen, Vlaams Gewest) bölgesi ile Hollanda'nın güneyinde konuşulan Flamancaya çok benzer. Arasındaki fark İngiliz İngilizcesi ile ABD İngilizcesi arasındaki fark kadardır.