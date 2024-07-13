Üye Girişi
Haberler

Hızlı tren bilet fiyatlarına zam geldi mi? Söğütlüçeşme-Ankara hızlı tren ne kadar, kaç TL?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksek Hızlı Tren biletlerine zam geldi mi ve Ankara Gar- İstanbul Söğütlüçeşme bilet fiyatları ne kadar oldu, kaç TL soruları yolcular tarafından araştırılıyor. Peki, hızlı tren bilet fiyatlarına zam geldi mi?

Hızlı tren bilet fiyatlarına zam geldi mi ve Ankara- Sivas bilet fiyatları arttı mı, ne kadar oldu merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Taşımacılık, bütün hatlardaki Yüksek Hızlı Tren biletlerine gece yarısı zam yaptı. Söğütlüçeşme- Ankara hızlı tren bilet fiyatları! Detaylar haberimizdedir…

HIZLI TREN BİLET FİYATLARINA ZAM GELDİ Mİ?

TCDD Taşımacılık, bütün hatlardaki yüksek hızlı tren biletlerine gece yarısı yüzde 25.6 oranında zam yaptı. Ankara Gar- İstanbul Söğütlüçeşme bilet fiyatı, 430 TL'den 540 TL'ye yükseldi. Ankara- Eskişehir, Ankara- Konya ve Ankara- Sivas bilet fiyatları da bu oranda artırıldı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Söğütlüçeşme İstanbul Ankara Zam Ulaşım Gündem Yaşam Ekonomi Haberler

Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

 Ortaklarının çiftliğini basıp kıyım yaptılar! Eşeği kestikleri görüntü kahretti

Ortaklarının çiftliğini basıp kıyım yaptılar! Eşeği kestikleri görüntü kahretti

 Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü

Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü

 İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapıldığı an! Her şey saniyeler içinde olmuş

İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapıldığı an! Her şey saniyeler içinde olmuş
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title