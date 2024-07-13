Hızlı tren bilet fiyatlarına zam geldi mi? Söğütlüçeşme-Ankara hızlı tren ne kadar, kaç TL?

Hızlı tren bilet fiyatlarına zam geldi mi ve Ankara- Sivas bilet fiyatları arttı mı, ne kadar oldu merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Taşımacılık, bütün hatlardaki Yüksek Hızlı Tren biletlerine gece yarısı zam yaptı. Söğütlüçeşme- Ankara hızlı tren bilet fiyatları! Detaylar haberimizdedir…

HIZLI TREN BİLET FİYATLARINA ZAM GELDİ Mİ?

TCDD Taşımacılık, bütün hatlardaki yüksek hızlı tren biletlerine gece yarısı yüzde 25.6 oranında zam yaptı. Ankara Gar- İstanbul Söğütlüçeşme bilet fiyatı, 430 TL'den 540 TL'ye yükseldi. Ankara- Eskişehir, Ankara- Konya ve Ankara- Sivas bilet fiyatları da bu oranda artırıldı.