Hırvatistan Arnavutluk maçı CANLI izle! (EURO 2024) Hırvatistan Arnavutluk EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir?

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HIRVATİSTAN - ARNAVUTLUK MAÇI CANLI İZLE

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HIRVATİSTAN - ARNAVUTLUK MAÇI CANLI YAYIN

Hırvatistan Arnavutluk maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Hırvatistan Arnavutluk maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için güncel TRT 1 frekans bilgilerini girmeniz gerekiyor.

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V Dikey

Sembol Oranı: 30.000

FEC: 3/4

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HIRVATİSTAN - ARNAVUTLUK MAÇI SAAT KAÇTA?

Hırvatistan Arnavutluk maçı saat 16.00'da başlayacak.

HIRVATİSTAN - ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN?

Hırvatistan Arnavutluk maçı bu akşam saat 16.00'da oynanacak.

HIRVATİSTAN - ARNAVUTLUK MAÇI HANGİ KANALDA?

Hırvatistan Arnavutluk maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

HIRVATİSTAN - ARNAVUTLUK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hırvatistan Arnavutluk maçı Hamburg'da, Volksparkstadion Stadyumu'nda oynanacak.