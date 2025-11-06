Herkes ters köşe oldu! Fenerbahçe'de bomba Jhon Duran kararı
Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisinde galibiyet golünü atan Kolombiyalı yıldız Jhon Duran için teknik direktör Domenico Tedesco kararını verdi. Uzun süren sakatlığının ardından sahalara dönen ve performansıyla herkesi şaşırtan genç forvet, Beşiktaş maçında attığı golle 3 puanı Fenerbahçe'ye getirdi. Tedesco, Duran'ın etkili oyunu sonrası Kayserispor maçında genç golcüye ilk 11'de forma verme kararı aldı.
- Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Jhon Duran'ı Kayserispor maçında ilk 11'de oynatma kararı aldı.
- Jhon Duran, Beşiktaş deplasmanında attığı golle Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi.
- Jhon Duran, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 resmi maçta 2 gol ve 1 asist yaptı.
Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisinde galibiyet golünü atan Kolombiyalı yıldız Jhon Duran için teknik direktör Domenico Tedesco kararını verdi. Uzun süren sakatlığının ardından sahalara müthiş bir dönüş yapan genç forvet, performansıyla herkesi şaşırttı.
BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE YILDIZLAŞTI
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanında sonradan oyuna giren Jhon Duran, attığı galibiyet golüyle 3 puanı Fenerbahçe'ye getirdi. Hırslı, istekli ve yüksek tempolu performansıyla hem teknik ekibin hem de taraftarların beğenisini kazandı.
TEDESCO'DAN KARAR: ARTIK İLK 11'DE
Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, Beşiktaş maçındaki etkili oyun sonrası Jhon Duran için yeni bir plan yaptı. İtalyan hoca, Kayserispor karşısında Kolombiyalı golcüye ilk 11'de forma verme kararı aldı.
FENERBAHÇE KARNESİ
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 resmi maçta görev alan Jhon Duran, bu karşılaşmalarda toplam 355 dakika sahada kalırken, 2 gol ve 1 asist katkısı sağladı.