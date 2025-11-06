Haberler

Herkes ters köşe oldu! Fenerbahçe'de bomba Jhon Duran kararı

Herkes ters köşe oldu! Fenerbahçe'de bomba Jhon Duran kararı Haber Videosunu İzle
Herkes ters köşe oldu! Fenerbahçe'de bomba Jhon Duran kararı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisinde galibiyet golünü atan Kolombiyalı yıldız Jhon Duran için teknik direktör Domenico Tedesco kararını verdi. Uzun süren sakatlığının ardından sahalara dönen ve performansıyla herkesi şaşırtan genç forvet, Beşiktaş maçında attığı golle 3 puanı Fenerbahçe'ye getirdi. Tedesco, Duran'ın etkili oyunu sonrası Kayserispor maçında genç golcüye ilk 11'de forma verme kararı aldı.

  • Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Jhon Duran'ı Kayserispor maçında ilk 11'de oynatma kararı aldı.
  • Jhon Duran, Beşiktaş deplasmanında attığı golle Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi.
  • Jhon Duran, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 resmi maçta 2 gol ve 1 asist yaptı.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisinde galibiyet golünü atan Kolombiyalı yıldız Jhon Duran için teknik direktör Domenico Tedesco kararını verdi. Uzun süren sakatlığının ardından sahalara müthiş bir dönüş yapan genç forvet, performansıyla herkesi şaşırttı.

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE YILDIZLAŞTI

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanında sonradan oyuna giren Jhon Duran, attığı galibiyet golüyle 3 puanı Fenerbahçe'ye getirdi. Hırslı, istekli ve yüksek tempolu performansıyla hem teknik ekibin hem de taraftarların beğenisini kazandı.

Herkes ters köşe oldu! Fenerbahçe'de bomba Jhon Duran kararı

TEDESCO'DAN KARAR: ARTIK İLK 11'DE

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, Beşiktaş maçındaki etkili oyun sonrası Jhon Duran için yeni bir plan yaptı. İtalyan hoca, Kayserispor karşısında Kolombiyalı golcüye ilk 11'de forma verme kararı aldı.

FENERBAHÇE KARNESİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 resmi maçta görev alan Jhon Duran, bu karşılaşmalarda toplam 355 dakika sahada kalırken, 2 gol ve 1 asist katkısı sağladı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in sözlerine yanıt: Ayarları bozulmuş hakaret otomatı

Özgür Özel'in Ümraniye'deki sözleri Erdoğan'ı çok kızdırdı
İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler

Merakla bekleniyordu! İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler
Kocasını kızgın yağ dökerek öldüren kadın: Bana kızımın yanında cinsel istismarda bulundu

Kocasını kızgın yağ dökerek öldüren kadından kan donduran sözler
Onur Air resmen iflas etti! 5 yıldaki tüm finansal işlemleri inceleme altında

Türkiye'nin dev hava yolu şirketi resmen iflas etti
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarımurat özbaş:

Tuh bee yanildik allah kahretsin..ters köse olduk ..napcaz simdi

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıIsmAil:

Son 3 yıldır kaybettikten sonra Nelson FY'nin platformu ve stratejisiyle çalışmak gerçekten harikaydı. Şimdi kaybettiğim parayı geri kazanıp 374.000 dolar kazandım. Ticaret becerileri birinci sınıf ve size tavsiyem, denemeniz, pişman olmayacaksınız. Kripto dünyanızı büyütmek için ona Telegram üzerinden (Nildatrading) ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

mk dolandırıcıları s2gidin burdan şimdi cimerden şikayet edecem bu siteyi editörler bilinçli olarak yayınlıyorlar

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bonservisine bir oda dolusu para verilen futbolcunun kabusu bitmiyor

Bonservisine bir oda dolusu para verilen futbolcunun kabusu bitmiyor
Verdiği kilolar korkuttu! Züleyha Ortak son halini paylaştı

Verdiği kilolar korkuttu! Son halini paylaştı
Taraftarlar heyecanlı! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 8 ihtimali güncellendi

Galatasaray taraftarını heyecandan bayıltacak gelişme
Uyuyan kocasını üzerine kızgın yağ dökerek öldürdü

Uyuyan kocasını kızgın yağ dökerek öldürdü! Bakın neden yapmış
Bu köyde imam hariç herkesin soyadı aynı

Bu köyde imam hariç herkesin soyadı aynı
Bonservisine bir oda dolusu para verilen futbolcunun kabusu bitmiyor

Bonservisine bir oda dolusu para verilen futbolcunun kabusu bitmiyor
Verdiği kilolar korkuttu! Züleyha Ortak son halini paylaştı

Verdiği kilolar korkuttu! Son halini paylaştı
Ruslar bile peşindeydi: Musul petrolü Erzurum'dan mı doğuyor?

Ruslar bile peşindeydi! Musul petrolü o ilimizden mi doğuyor?
'Rüzgar farklı esiyor' diyen AK Partili Şamil Tayyar'ın, Öcalan uyarısı bomba

"Rüzgar farklı esiyor" diyen AK Partili ismin, Öcalan uyarısı bomba
Kandilli'den erken uyarı sistemi! Sındırgı depremini İstanbul'da hissedilmeden 37 saniye önce bildirdi

İstanbul için devrim gibi sistem! Son depremde denendi, sonuç başarılı
Ünlü isimlere yasaklı madde soruşturmasında 7 isme takipsizlik kararı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 7 isim için karar
Suriyeli askeri öğrenciler TSK'da mı görev alacak? Tartışma yaratan iddiaya yanıt

MSB'den büyük tartışma yaratan "Suriyeli öğrenci" iddiasına yanıt
Galatasaray'dan fark yiyen Ajax'ta kıyamet koptu

Galatasaray'dan fark yiyen Ajax'ta kıyamet koptu
CHP Bilgi İşlem Sorumlusu gözaltına alındı

CHP Bilgi İşlem Sorumlusu gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.