Herkes ters köşe oldu! Fenerbahçe'de bomba Jhon Duran kararı

Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisinde galibiyet golünü atan Kolombiyalı yıldız Jhon Duran için teknik direktör Domenico Tedesco kararını verdi. Uzun süren sakatlığının ardından sahalara müthiş bir dönüş yapan genç forvet, performansıyla herkesi şaşırttı.

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE YILDIZLAŞTI

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanında sonradan oyuna giren Jhon Duran, attığı galibiyet golüyle 3 puanı Fenerbahçe'ye getirdi. Hırslı, istekli ve yüksek tempolu performansıyla hem teknik ekibin hem de taraftarların beğenisini kazandı.

TEDESCO'DAN KARAR: ARTIK İLK 11'DE

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, Beşiktaş maçındaki etkili oyun sonrası Jhon Duran için yeni bir plan yaptı. İtalyan hoca, Kayserispor karşısında Kolombiyalı golcüye ilk 11'de forma verme kararı aldı.

FENERBAHÇE KARNESİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 resmi maçta görev alan Jhon Duran, bu karşılaşmalarda toplam 355 dakika sahada kalırken, 2 gol ve 1 asist katkısı sağladı.