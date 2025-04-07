Herkes para kaybederken ünlü milyarder Warren Buffett yine servet kazandı

ABD'nin ilave gümrük vergisi yağmuru piyasaları tam anlamıyla çökertti. Sürekli kazanan dünyaca ünlü milyarderler bile bu krizden etkilenerek servet büyüklüğünde para kaybetti. Dev şirketlerin büyük finansal risklerle karşı karşıya kaldığı ortamda milyarder iş insanı Warren Buffett'ın Berkshire Hathaway adlı şirketi bu yıl hala yüzde 9 artışla tarihi piyasa bozgununu atlatıyor.

KRİZİN EN ÇOK DERİNLEŞTİĞİ HAFTA YİNE KAZANDI

Buffet'in şirketi, ABD Başkanı Donald Trump'ın agresif gümrük tarifeleri Wall Street'i kasıp kavururken yatırımcıların nakit zengini bir holdingin güvenliğini kucaklamasıyla acımasız bir haftada S&P 500'den daha iyi performans gösterdi. Geico sigorta ve BNSF Demiryolu'nun Omaha merkezli ana şirketinin B sınıfı hisseleri geçen hafta %6,2 düşerek S&P 500'deki %9,1'lik satıştan ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite'deki %10'luk düşüşten daha az değer kaybetti. Büyük imalat, enerji ve perakende işletmelerine de sahip olan yurtiçi odaklı Berkshire, bu yıl hala yaklaşık %8 artış gösterdi. Evercore ISI'nın teknik analiz başkanı Rich Ross'a göre, hisse senedi aynı zamanda S&P 500'deki en büyük 10 şirket arasında hala popüler bir momentum göstergesi olan 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde işlem gören tek şirket.

BUFFET'IN ŞİRKETİ BU PİYASADA BİLE HALA ÇEKİCİ

Ross, 200 günlük hareketli ortalama "her şey olmasa da önemli bir şey ve BRK/B, S&P'de bunun üzerindeki tek 'İlk 10' hisse senedi" dedi. Berkshire, Trump'ın küresel bir ticaret savaşı başlatmaya yönelik şok edici hamlesiyle ekonomik görünümün sarsıldığı bir dönemde daha iyi performans gösteriyor. Bunun üzerine borsa düşüşe geçti ve S&P 500 sadece iki seansta %10 değer kaybetti. Dow Jones Endüstriyel Ortalaması ilk kez arka arkaya 1.500 puanın üzerinde kayıp yaşadı. Saklanmak için nispeten güvenli yerler arayan bazı yatırımcılar, devasa sigorta imparatorluğunun savunmacı yapısı ve holdingin 2024 sonunda 334 milyar dolar nakitle övünen eşsiz bilançosu nedeniyle Berkshire'ı çekici buluyor.

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