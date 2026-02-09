Hayvanlarına yem alamayan vatandaşın isyanı: Yemin ederim içim yanıyor

Ahırda hayvanlarının başında bulunan bir vatandaşın, kızının "Yemek hazır, annem seni bekliyor" diyerek çağırmasına verdiği yanıt izleyenleri derinden etkiledi. Geçim sıkıntısını dile getiren vatandaş, hayvanlarına yem alamadığı için kendi yemeğinden vazgeçtiğini söyledi.

YEM FİYATLARINA TEPKİ

Bir torba yemin 900 liraya çıktığını belirten vatandaş, hayvanlarının yalnızca kuru samanla beslendiğini ifade etti. Yaşadığı duruma isyan eden vatandaş, "Ben bugün yemek yemeyeceğim. Hayvanlar kuru saman yiyor, yem alamadım. Yemin ederim içim yanıyor" sözleriyle içinde bulunduğu çaresizliği anlattı.

HAYVANCILIKTA GEÇİM SIKINTISI

Vatandaşın sözleri, artan girdi maliyetleri karşısında hayvancılıkla geçinen birçok kişinin yaşadığı ekonomik zorlukları bir kez daha gözler önüne serdi.