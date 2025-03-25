Hayri Çulhacı kimdir? Hayri Çulhacı kaç yaşında, nereli?

Güler Sabancı'nın görevi bırakacağının açıklanmasının ardından, Sabancı Holding'in yeni Yönetim Kurulu Başkanı olacak isim olarak Hayri Çulhacı duyuruldu. Bu gelişme sonrası Hayri Çulhacı kimdir sorusu, internet kullanıcıları tarafından sıklıkla sorulmaya başlandı. İşte Hayri Çulhacı'nın biyografisi, eğitimi ve kariyeri...

HAYRİ ÇULHACI KİMDİR?

Hayri Çulhacı, Türk bankacılık sektöründe uzun yıllara dayanan deneyime sahip bir iş insanıdır. 1956 yılında Ankara'da doğmuş, 1973'te Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra, 1978'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirmiştir. Yüksek lisans eğitimini 1986 yılında ABD'deki Northeastern Üniversitesi'nde İşletme (MBA) alanında tamamlamıştır.

Kariyerine 1979 yılında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı olarak başlayan Çulhacı, 1990 yılında Akbank'ta Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. Akbank'taki kariyeri boyunca Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Denetim Komitesi Başkanlığı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Üst Düzey Risk Komitesi Başkanlığı gibi önemli pozisyonlarda bulunmuş ve 2020 yılında emekli olmuştur.

Ayrıca, Aksigorta A.Ş. ve Avivasa Yönetim Kurulu Üyelikleri ile Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlıkları yapmış olup, halen Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi ve Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Güncel bilgilere göre, 27 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul sonrasında Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devralması planlanmaktadır.