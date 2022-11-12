Futbolda var olan Hat-trick kavramı merak ediliyor. Maçlarda sıklıkla duyduğumuz Hat-trick kavramının anlamı arama motorlarında aratılıyor. Peki, Hat-trick ne demek? Hat-trick nedir? Hat-trick anlamı nedir? İşte merak edilenler...

Hat trick ne demek? sorusu aratılıyor. Futbolda sıklıkla duyduğumuz terimlerden bir tanesi olan Hat trick kavramının ne anlama geldiği futbolseverler tarafından aratılıyor. Peki, Hat trick ne demek?Hat-trick nedir? Hat-trick anlamı nedir? İşte detaylar...

HAT- TRİCK NE DEMEK?

İlk kullanıldığı dönemlerde üç kez peş peşe hedeflenen başarıyı gösteren sporcunun performansı için hat trick ifadesi kullanılırken, günümüzde art arda olmasına bakılmadan bu terim kullanılmaktadır. Örneğin İngiltere'de ilk dönemlerde bir futbolcunun bir maçta üç gol peş peşe atması hat trick kabul edilmekteydi. Futbolda daha sonra yaygınlaşarak tüm dünyada bir maçta üç gol atılması "hat trick" olarak adlandırılmaya başlandı. Ayrıca bir maçta sağ ayak, sol ayak ve kafa ile gol atılması durumuna da "altın hat trick" adı verildi.

Formula 1 yarışları başta olmak üzere otomobil yarışlarında ise hat trick; bir pilotunun sıralamaları 1. sırada bitirip pole pozisyonu alması, yarışı birinci bitirmesi ve yarışın en iyi tur zamanını yapması halinde kullanılır.

Hat trick kelimesi etimolojik olarak Viktorya Dönemi'ne kadar gider. Kelime o dönemdeki sihirbazıların şapkalarından üç adet tavşan çıkarmasından türemiş ve ilk olarak kriket sporcuları için kullanılmıştır. Hat trick terimi ilk kez H. H. Stephenson adlı sporcu için 1858 yılında kullanılmıştır.[1] İlk olarak yazılı olarak kullanılması ise 1878 yılında olmuştur