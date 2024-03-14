Haşim Kuşlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - İvrindi Belediye Başkan adayı Haşim Kuşlu kaç yaşında, nereli?
Haşim Kuşlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir- İvrindi Belediye Başkan adayı Haşim Kuşlu kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Balıkesir -İvrindi Belediye Başkan adayı olan Haşim Kuşlu hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Haşim Kuşlu'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Haşim Kuşlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - İvrindi Belediye Başkan adayı Haşim Kuşlu kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
HAŞİM KUŞLU KİMDİR?
Haşim Kuşlu, Yeniden Refah Partisi Balıkesir- İvrindi Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Balıkesir - İvrindi Belediye Başkan adayı Haşim Kuşlu esnaftır ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.