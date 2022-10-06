Hani Şehirde sözleri! Bedo- Hani Şehirde şarkı sözleri!

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BEDO- HANİ ŞEHİRDE ŞARKI SÖZLERİ

Camı açtım bi' sigara yaktım ve uzaklaştım gözlerden

Seni taktım bi' kenara atmak geçmiyor artık sözlerden

Yalan atma bu kadarı fazla bile bile sardın söz verme

Sana baktım ve dibine battım düşüyo gibiyim ama göklerden

Bizi sormadı kimse farkedilmişti belli ki yalnızlığım

Benim olmadın tamam mutluluk falan peşimde şanssızlığım

Elim aynı kadehte aynı sahneler tekrar oynatıldı

Seni anladım gibi oyuncakmışım ben mi aldatıldım

Öyle kolay mı söyle unutmak beni

Hangi şehirde hangi yatakta tenin

Benden uzaklaş yollar bitirmez seni

Aşk bu kumar mı söyle kaybetme bizi

Duymak istedim seni korkum kalbimi zorlar

Yazmak istedim canım aklım herşeyi yoklar

Gelmek istedim sana vaktim tükendi çoktan

Sormak istemiyorum kalbinde biri varsa

Dünyam hayatım buydu herşey seninle durdu

Gitmek yakışmaz ama kalmak canımdan vurdu

Susmak unutmak değil sabrım tükenmek değil

Sensiz hayatımdan senli hayaller kurdum

Öyle kolay mı söyle unutmak beni

Hangi şehirde hangi yatakta tenin

Benden uzaklaş yollar bitirmez seni

Aşk bu kumar mı söyle kaybetme bizi