Hani Şehirde sözleri! Bedo- Hani Şehirde şarkı sözleri!
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BEDO- HANİ ŞEHİRDE ŞARKI SÖZLERİ
Camı açtım bi' sigara yaktım ve uzaklaştım gözlerden
Seni taktım bi' kenara atmak geçmiyor artık sözlerden
Yalan atma bu kadarı fazla bile bile sardın söz verme
Sana baktım ve dibine battım düşüyo gibiyim ama göklerden
Bizi sormadı kimse farkedilmişti belli ki yalnızlığım
Benim olmadın tamam mutluluk falan peşimde şanssızlığım
Elim aynı kadehte aynı sahneler tekrar oynatıldı
Seni anladım gibi oyuncakmışım ben mi aldatıldım
Öyle kolay mı söyle unutmak beni
Hangi şehirde hangi yatakta tenin
Benden uzaklaş yollar bitirmez seni
Aşk bu kumar mı söyle kaybetme bizi
Duymak istedim seni korkum kalbimi zorlar
Yazmak istedim canım aklım herşeyi yoklar
Gelmek istedim sana vaktim tükendi çoktan
Sormak istemiyorum kalbinde biri varsa
Dünyam hayatım buydu herşey seninle durdu
Gitmek yakışmaz ama kalmak canımdan vurdu
Susmak unutmak değil sabrım tükenmek değil
Sensiz hayatımdan senli hayaller kurdum
Öyle kolay mı söyle unutmak beni
Hangi şehirde hangi yatakta tenin
Benden uzaklaş yollar bitirmez seni
Aşk bu kumar mı söyle kaybetme bizi