ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisinin finalinde karşılaşan iki tenisçinin maçını yerinde seyreden biri Melbourne'dadır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİSİNİN FİNALİNDE KARŞILAŞAN İKİ TENİSÇİNİN MAÇINI YERİNDE SEYREDEN BİRİ MELBOURNE'DADIR?

A: Wimbledon

B: Avustralya Açık

C: Roland-Garros

D: Amerika Açık