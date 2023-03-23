Seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adayları için imza toplama sürecinde ilk gün sonuçları açıklandı. 11 adayın 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor. Vatandaşlar ise Hangi aday kaç imza aldı? Muharrem İnce kaç imza topladı? YSK Cumhurbaşkanlığı aday imza sayısı ne? soruları aratıldı.

Seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek istenen ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından başvuruları kabul edilen 11 isim için 100 bin imza toplama sürecinin ilk günü tamamlandı. Arama motorlarında ise Hangi aday kaç imza aldı? Muharrem İnce kaç imza topladı? YSK Cumhurbaşkanlığı aday imza sayısı ne? sorularını araştırdı.

HANGİ ADAY KAÇ İMZA ALDI?

Seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek istenen ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından başvuruları kabul edilen 11 isim için 100 bin imza toplama sürecinin ilk günü tamamlandı. İlk gün sonunda Muharrem İnce 28 bin 235, Fatih Erbakan 27 bin 910, Sinan Oğan ise 15 bin 573 imza toplayabildi.

YSK tarafından, Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten'in cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları kabul edildi.

27 MART'A KADAR SÜRELERİ VAR

Seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci başladı. 11 adayın, 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.

Buna göre saat 20.00 itibariyle toplanan imzalar şu şekilde: