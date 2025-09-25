Hande Baladın kimdir? Hande Baladın Trevor Clevenot ile neden ayrıldı?

Hande Baladın ve Fransız voleybolcu Trevor Clevenot'un bir dönem yaşadığı aşkın ardından yollarını ayırmaları, son günlerde yeniden gündemde. Özellikle Trevor Clevenot ile oyuncu Devrim Özkan arasında çıkan ilişki iddiaları, gözleri Baladın-Clevenot ayrılığına çevirdi. Sosyal medyada hızla yayılan söylentiler, "Hande Baladın ile Trevor Clevenot neden ayrıldı?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

HANDE BALADIN KİMDİR?

Hande Baladın, 1 Eylül 1997 tarihinde Kütahya'da doğmuş Türk millî voleybolcudur. Voleybola orta oyuncu olarak başlayan Baladın, kariyerine Eczacıbaşı VitrA'nın altyapısında devam etti. Küçük ve yıldız takımlarda yer aldıktan sonra 2014 yılından itibaren smaçör pozisyonunda oynamaya başladı.

2015-2016 sezonunda Eczacıbaşı'nın A Takımı'na yükselen oyuncu, 2018-2019 sezonunda deneyim kazanmak amacıyla Galatasaray'da kiralık olarak oynadı. Ardından 2019-2020 sezonunda Eczacıbaşı'na geri döndü. Türkiye kadın millî voleybol takımı oyuncusu olarak da önemli başarılar elde etti.

HANDE BALADIN KAÇ YAŞINDA?

Hande Baladın, 1 Eylül 1997 doğumlu olup, 2025 yılı itibarıyla 27 yaşındadır.

HANDE BALADIN KARİYERİ

Baladın, Eczacıbaşı VitrA altyapısından yetişerek profesyonel kariyerine orta oyuncu olarak başladı ve daha sonra smaçör pozisyonuna geçti. 2015-2016 sezonunda Eczacıbaşı A Takımı'na yükseldi ve kulüp düzeyinde önemli başarılara imza attı. 2018-2019 sezonunda Galatasaray'da kiralık oynadıktan sonra tekrar Eczacıbaşı VitrA'ya döndü.

Kulüp düzeyinde 2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu, 2018 CEV Kupası Şampiyonluğu gibi büyük zaferler yaşadı. Milli takımda ise 2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonluğu, 2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası ikinciliği ve 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri birinciliği gibi önemli başarıları bulunmaktadır. 1.90 metreye varan boyuyla smaçör olarak oyununu sürdürmekte ve Türkiye voleybolunun önemli isimlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

TREVOR CLEVENOT KİMDİR?

Trevor Clevenot, 28 Haziran 1994 tarihinde Fransa'da doğmuş profesyonel bir voleybolcudur. Voleybola olan ilgisi, eski Fransız voleybolcusu olan babası Alain Clevenot sayesinde küçük yaşlarda başladı ve bu sayede spora erken adım attı. Kariyerinde hızla yükselen Trevor, özellikle dış smaçör pozisyonunda göstermiş olduğu başarılı performansla dikkat çekti.

Fiziksel gücü, çevikliği ve etkili smaçları sayesinde takımının önemli oyuncularından biri haline geldi. Uluslararası maçlardaki deneyimi ve saha içindeki liderliğiyle tanınan Clevenot, aynı zamanda sosyal medyada da geniş bir takipçi kitlesine sahip olup, hayranlarıyla aktif bir şekilde iletişim kurmaktadır.

HANDE BALADIN İLE TREVOR CLEVENOT NEDEN AYRILDI?

Hande Baladın ile Trevor Clevenot'un ayrılık nedeni hakkında kesin ve net bir açıklama yapılmamış olsa da, basında ve sosyal medyada çeşitli iddialar yer aldı. İddialara göre, çiftin arasında zamanla yaşanan iletişim sorunları ve yoğun spor kariyerlerinin getirdiği uzaklık, ilişkilerinde zorluklara yol açtı.

Ayrıca, farklı ülkelerde kariyerlerini sürdürmeleri ve profesyonel sorumlulukların artması da ilişkilerinin devamını zorlaştıran faktörler arasında gösterildi. Ancak taraflardan resmi bir açıklama gelmediği için ayrılık sebebi kesin olarak bilinmemektedir.