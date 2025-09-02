Hamdi Akın kimdir? Hamdi Akın kaç yaşında, nereli?

İş dünyasının tanınan isimlerinden biri olan Hamdi Akın, son dönemde kamuoyunun dikkatini çeken kişiler arasında yer alıyor. Gerek iş dünyasındaki yatırımları gerekse kamu projelerindeki rolüyle adından söz ettiren Akın, birçok kişi tarafından "Hamdi Akın kimdir, ne iş yapıyor?" sorularıyla araştırılıyor. Hamdi Akın ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

HAMDİ AKIN KİMDİR?

Hamdi Akın, Gazi Üniversitesi Makina Mühendisliği mezunudur. 1976 yılında Akfen Holding'i kurarak iş dünyasına adım atan Akın, inşaat, turizm, hizmet ve enerji sektörlerinde önemli yatırımlara imza atmıştır. Akfen Holding'in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Akın, aynı zamanda kurucuları arasında yer aldığı TAV Havalimanları Holding'in de 2005 yılında Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur.

İş dünyasındaki liderliğini sivil toplum alanına da taşıyan Hamdi Akın; Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanlığı, TÜSİAD, TİSK ve TÜGİAD gibi birçok kurumda çeşitli görevler üstlenmiştir. Girişimciliği ve ekonomik katkılarıyla pek çok kez "Yılın İşadamı" seçilmiş, ulusal ve uluslararası alanda sayısız ödüle layık görülmüştür.

Ayrıca, Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı'nın (TİKAV) kurucularından olan Akın, vakfın Onursal Başkanlığı görevini de yürütmektedir.

HAMDİ AKIN NERELİ?

Hamdi Akın, İstanbul doğumludur. İş dünyasında edindiği başarılarla adını duyuran Akın, köklü geçmişi ve İstanbul'da şekillenen yaşamıyla Türkiye'nin önde gelen girişimcileri arasında yer almaktadır.

HAMDİ AKIN KAÇ YAŞINDA?

1954 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Hamdi Akın, 2025 yılı itibarıyla 71 yaşındadır. Eğitim hayatını Gazi Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünde tamamlayan Akın, genç yaşlarda iş dünyasına atılarak önemli başarılara imza atmıştır.

HAMDİ AKIN EVLİ Mİ?

Hamdi Akın'ın özel hayatı kamuoyunda merak edilen konular arasında yer alıyor. 1980 yılında Ülkü Hanım ile evlenen Akın'ın bu evliliğinden Selim ve Pelin adında iki çocuğu dünyaya geldi. Ancak maalesef Ülkü Hanım, 1990 yılında hayatını kaybetti.

1999 yılında avukat Şafak Akın ile ikinci evliliğini yapan Hamdi Akın'ın bu evliliğinden de Zeynep adında bir kızı bulunmaktadır. Çift, 2012 yılında yollarını ayırdı.

Günümüzde Hamdi Akın'ın resmi olarak evli olmadığı ve kamuoyuna yansıyan yeni bir birlikteliğinin bulunmadığı bilinmektedir. İş ve sosyal hayatındaki aktif rolünü sürdüren Akın, özel hayatını daha çok gözlerden uzak yaşamaktadır.